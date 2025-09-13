Вокзал в Мурманске вернулся к работе после обнаружения БПЛА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожный вокзал в Мурманске, в районе которого в пятницу вечером обнаружили беспилотники, снова работает в обычном режиме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале в субботу.

"Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме", - написал Чибис.

Ранее в районе вокзала были обнаружены беспилотные летательные аппараты.

"Все аппараты - мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские", - сообщал глава региона.

После у железнодорожного вокзала дежурила полиция, была отключена подсветка здания.