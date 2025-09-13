Частный дом поврежден в Волгограде в результате отражения атаки БПЛА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о нейтрализации беспилотников в регионе, в результате чего повреждены частный дом и хозпостройка.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

По словам Бочарова, никто не пострадал, возгораний и иных разрушений нет