Госдума вернется к вопросу о чрезмерной нагрузке на учеников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос чрезмерной нагрузки на учеников требует дополнительного обсуждения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников", - написал Володин в своем канале в Мах.

По его мнению, проблемы в этой сфере остаются.

"Министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов", - отметил председатель Госдумы. "Фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учёбе. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей? При такой нагрузке его просто нет", - написал Володин.

Он считает, что "это негативно сказывается на развитии и здоровье ребёнка, его социализации", а также приводит к формальному выполнению домашнего задания, особенно с учетом современных технологий.

