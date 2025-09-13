Поиск

Госдума вернется к вопросу о чрезмерной нагрузке на учеников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос чрезмерной нагрузки на учеников требует дополнительного обсуждения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников", - написал Володин в своем канале в Мах.

По его мнению, проблемы в этой сфере остаются.

"Министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов", - отметил председатель Госдумы. "Фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учёбе. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей? При такой нагрузке его просто нет", - написал Володин.

Он считает, что "это негативно сказывается на развитии и здоровье ребёнка, его социализации", а также приводит к формальному выполнению домашнего задания, особенно с учетом современных технологий.

1пг ца

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 10 млн избирателей уже проголосовали на выборах в РФ

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино

Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });