Крикалев заявил, что Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами не переедут в НКЦ в Москве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переезд Центра подготовки космонавтов и Центра управления полетами в открывшийся Национальный космический центр в Москве не планируется, возможно присутствие представительств предприятий, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Здесь, наверное, какие-то представительства будут. (...) На начальном этапе разговоры были, когда Рогозин говорил, что мы сюда соберем всех, в том числе и Центр управления полетами и Центр подготовки космонавтов", - сказал Крикалев журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о переезде в НКЦ структур "Роскосмоса".

"Мы говорили, что нет смысла переносить центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит - переносить ее сюда хлопотно. Бассейн-гидролабораторию переносить хлопотно. Да, наверное, какие-то компьютерные тренажеры теоретически можно было бы перенести, но смысла большого нет", - отметил он.

"ЦУП останется в Королеве, здесь будет некая возможность отображения, система отображения информации", - сообщи он.

Национальный космический центр построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева.

Планируется, что в Центр переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли. Сообщалось, что он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства. Общая площадь комплекса зданий НКЦ составляет 276 тыс. кв.м.

Ориентировочная стоимость Центра - 25 млрд рублей. В Национальном космическом центре будет создано до 12 тыс. рабочих мест.