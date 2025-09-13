Поиск

Крикалев заявил, что участие НАСА в проекте Российской орбитальной станции в США не обсуждалось

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Участие американской стороны в проекте Российской орбитальной станции (РОС) в ходе поездки делегации "Роскосмоса" в США не обсуждалось, заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Нет, обсуждалось текущее сотрудничество. Как бы вопросы дальнейших совместных работ обсуждаются, конечно, но специально этого не обсуждалось", - сказал он, отвечая вопрос обсуждала ли делегация РФ в США сотрудничество по РОС.

Крикалев также отметил важность первых личных контактов главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова и исполняющего обязанности руководителя НАСА Шона Даффи.

Он сообщил, что представители американского агентства сейчас находятся в Москве.

"Они приехали в поддержку тех работ, которые ведутся по стыковке корабля, поэтому они сегодня будут в Центре управления полетами", - сказал замглавы госкорпорации.

29 июля Баканов прибыл в США, где прошли первые с 2018 года переговоры руководителей "Роскосмоса" и НАСА.

Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции.

8 апреля Баканов заявил, что представители "Роскосмоса" и НАСА обсудили на Байконуре планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта МКС и планы развития лунной программы.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М".

2 июля 2024 года "Роскосмос" сообщил о подписании генерального плана создания РОС. По данным госкорпорации, общий запланированный объем финансирования проекта составит 608,9 млрд рублей.

