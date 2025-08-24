Поиск

Баканов сообщил, что США решили продолжить программу МКС до 2028 года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - НАСА намеревалось ускорить процесс выхода из проекта МКС и затопить станцию в 2026 году, однако после переговоров с "Роскосмосом" было решено продолжить программу до 2028 года, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Там (в США - ИФ) был вопрос в ускорении затопления Международной космической станции, попытаться сделать это в следующем году. Но здравый смысл восторжествовал, мы с НАСА очень конструктивно переговорили, что раньше 2028 года это делать никто не заинтересован, ну а дальше сводить с орбиты будем до 2030", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"В любом случае до 2028 года МКС никуда не испарится. Мы уже будем ждать политических решений, но на профессиональном и техническом уровнях взаимодействие есть", - сообщил Баканов.

В миреГлавы Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество в проведении спасательных операцийЧитать подробнее

"Мы сейчас определяем новый облик Российской орбитальной станции. И, в принципе, ведем диалог с Соединенными Штатами и еще с рядом стран по взаимодействию на орбите дальше, после истории МКС. Так что впереди много чего интересного, но мы планы не анонсируем. Вначале договоримся, сделаем и тогда уже об этом сообщим", - сказал глава "Роскосмоса".

31 июля главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу Международной космической станции.

Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции.

8 апреля Баканов заявил, что представители "Роскосмоса" и НАСА обсудили на Байконуре планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта МКС и планы развития лунной программы.

12 апреля глава "Роскосмоса" заявил о договоренности с НАСА синхронизировать сроки завершения работ на МКС.

МКС НАСА Роскосмос Дмитрий Баканов
