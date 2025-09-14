Путин планирует совершить несколько региональных поездок на предстоящей неделе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю запланировано несколько региональных поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько региональных поездок с обширной российской географией", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о планах главы государства на предстоящую неделю.

По словам Пескова, "поездки будут интересные, содержательные и полезные".