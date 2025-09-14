Кобзев набирает 60,39% голосов после обработки 37,39% протоколов на выборах иркутского губернатора

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 37,39% протоколов на выборах губернатора Иркутской области продолжает лидировать действующий глава региона Игорь Кобзев с 60,39% голосов. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, за Кобзевым идут Сергей Левченко от КПРФ с результатом 22,72% голосов, затем Лариса Егорова от партии "Справедливая Россия - За правду" (8,47% голосов) и Виктор Галицков от ЛДПР (5,99%).

На 18:00 (13:00 по московскому времени), за два часа до закрытия избирательных участков, явка на выборах губернатора региона составила 31,46%, проголосовали 574 492 избирателя.