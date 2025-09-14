Кандидат от "Единой России" Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев (от "Единой России") лидирует на выборах губернатора региона с 80,10% голосов по итогам обработки 1,15% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Сергей Левченко из КПРФ с 8,49% голосов, на третьем - представитель ЛДПР Виктор Галицков (5,57% голосов). На четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Лариса Егорова (5,17% голосов).

На пост главы Иркутской области претендуют четыре кандидата: действующий глава региона Игорь Кобзев (партия "Единая Россия"), Виктор Галицков - от ЛДПР, Лариса Егорова - от партии "Справедливая Россия - За правду", Сергей Левченко - от КПРФ.

С 12 по 14 сентября в Иркутской области прошли выборы губернатора и 72 муниципальные кампании.