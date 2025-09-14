Поиск

Кандидат от "Единой России" Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев (от "Единой России") лидирует на выборах губернатора региона с 80,10% голосов по итогам обработки 1,15% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Сергей Левченко из КПРФ с 8,49% голосов, на третьем - представитель ЛДПР Виктор Галицков (5,57% голосов). На четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Лариса Егорова (5,17% голосов).

На пост главы Иркутской области претендуют четыре кандидата: действующий глава региона Игорь Кобзев (партия "Единая Россия"), Виктор Галицков - от ЛДПР, Лариса Егорова - от партии "Справедливая Россия - За правду", Сергей Левченко - от КПРФ.

С 12 по 14 сентября в Иркутской области прошли выборы губернатора и 72 муниципальные кампании.

Игорь Кобзев Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Кандидат от "Единой России" Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });