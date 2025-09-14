Поиск

Паслер лидирует на выборах губернатора Свердловской области после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", лидирует на выборах главы региона с 62,04% голосов по итогам обработки 3,19% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Александр Ивачев от КПРФ с 15,1% голосов; на третьем - Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия - За правду" (12,47% голосов).

На четвертом месте - кандидат от ЛДПР Александр Каптюг (5,73% голосов). На пятом месте - кандидат от "Новых людей" Рант Краев с 2,64% голосов.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Местная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов врио главы региона Дениса Паслера от партии "Единая Россия", Андрея Кузнецова от партии "Справедливая Россия - За правду", Александра Ивачева от КПРФ, Ранта Краева от партии "Новые люди" и Александра Каптюга от ЛДПР.

