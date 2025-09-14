Поиск

В период избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел

Большинство из них касается лжеминирований

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ заявили о возбуждении 11 уголовных дел в период избирательной кампании в субъектах страны, большинство из которых касается сообщений о якобы минированиях, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.

"Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых - по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма", - сказал Габдурахманов в воскресенье на брифинге в ЦИК России о состоянии правопорядка и общественной безопасности при проведении голосования на территории РФ.

Представитель МВД заявил, что всего по стране было зарегистрировано 29 фактов лжеминирований в пяти субъектах РФ.

Кроме того, в период избирательной компании было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых - за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов, отметил Габдурахманов.

С момента начала избирательной кампании, как уточнил представитель министерства, в органы внутренних дел поступило более 1200 сообщений о возможных нарушениях при проведении выборов, 739 из них - непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября.

"Наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка предвыборной агитации", - подчеркнул он.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

