Поиск

Паслер лидирует на выборах в Свердловской области с 62% голосов после подсчета 66% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", лидирует на выборах главы региона с 62,32% голосов по итогам обработки 65,9% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте следует Александр Ивачев от КПРФ с 14,5% голосов; на третьем - Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия - За правду" (12,23% голосов). На четвертом месте - кандидат от ЛДПР Александр Каптюг (6,43% голосов). На последнем пятом месте - кандидат от "Новых людей" Рант Краев с 2,93% голосов.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Местная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов врио главы региона Дениса Паслера от партии "Единая Россия", Андрея Кузнецова от партии "Справедливая Россия - За правду", Александра Ивачева от КПРФ, Ранта Краева от партии "Новые люди" и Александра Каптюга от ЛДПР.

Денис Паслер Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });