Паслер лидирует на выборах в Свердловской области с 62% голосов после подсчета 66% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", лидирует на выборах главы региона с 62,32% голосов по итогам обработки 65,9% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте следует Александр Ивачев от КПРФ с 14,5% голосов; на третьем - Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия - За правду" (12,23% голосов). На четвертом месте - кандидат от ЛДПР Александр Каптюг (6,43% голосов). На последнем пятом месте - кандидат от "Новых людей" Рант Краев с 2,93% голосов.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Местная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов врио главы региона Дениса Паслера от партии "Единая Россия", Андрея Кузнецова от партии "Справедливая Россия - За правду", Александра Ивачева от КПРФ, Ранта Краева от партии "Новые люди" и Александра Каптюга от ЛДПР.