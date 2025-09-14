"Единая Россия" лидирует на выборах в Воронежскую облдуму после подсчета 10,83% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Воронежской областной думы по итогам обработки 10,83% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, "Единая Россия" набирает 81,08% голосов, на втором месте КПРФ - 6,96%. У ЛДПР - 4,87%, партия "Новые люди" набирает 3,73% голосов, "Родина" - 1,39%, "Справедливая Россия - за правду" - 1,20%.

В выборах депутатов Воронежской облдумы принимают участие 616 кандидатов, выдвинутых шестью политическими партиями: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Родина", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Предварительная явка по итогам трёх дней составила 53,80%.