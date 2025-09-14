Поиск

Первышов набирает 78,3% голосов на выборах главы Тамбовской области после обработки 41,48% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на досрочных выборах главы региона с 78,3% голосов по итогам обработки 41,48% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте Андрей Жидков (КПРФ) с 8,14% голосов; на третьем - кандидат от ЛДПР Олег Морозов (4,64% голосов).

Далее следуют кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Павел Плотников с 4,3% голосов, Елена Семилетова из "Новых людей" (3,63% голосов).

Как написал Первышов в своем телеграм-канале, выборная кампания в Тамбовской области прошла организованно и конструктивно. Значимых нарушений не зафиксировано. На всех 818 участках за процессом следили более 2,4 тыс. наблюдателей от партий и Общественной палаты Тамбовской области.

В ходе избирательной кампании в Тамбовской области помимо досрочных выборов главы региона, проходили выборы депутатов городских собраний в Тамбове, Кирсанове, Котовске, Мичуринске, Моршанске, Рассказово и Уварово. На пост главы региона претендовали пять кандидатов от всех парламентских партий. В областном центре был зарегистрирован 361 кандидат, в остальных городских округах - 344.

"Важно, что на выборах разных уровней у нас баллотировались 13 участников специальной военной операции", - отметил Первышов.

Выборы в Тамбовской области проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

