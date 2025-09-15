Губернатор Краснодарского края Кондратьев лидирует на выборах после обработки 25,69% протоколов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 85,01% голосов по итогам обработки 25,69% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно информации Центризбиркома, на втором месте Александр Сафронов (КПРФ) с 7,09% голосов, на третьем - Иван Тутушкин (ЛДПР) с 4,49% голосов, на четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Денис Хмелевской (2,74% голосов).

По информации пресс-службы региональной избирательной комиссии, на 18:00 мск в воскресенье явка на выборах губернатора составила 65,8%.

Кроме того, жители региона проголосовали за 36 депутатов и 37 глав сельских поселений.