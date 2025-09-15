Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Ирак имеют серьезный потенциал в сфере военно-технического сотрудничества, Москва также готова модернизировать ранее поставленную Багдаду технику с учетом опыта СВО, сообщил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в преддверии рабочей поездки в Ирак.

"Через призму укрепления антитеррористического потенциала иракских партнеров рассматриваем и укрепление военно-технического сотрудничества. В этой сфере у России и Ирака имеется серьезный потенциал", - сказал Шойгу.

"Москва готова к развитию данного направления, тем более что вся поставленная ранее техника может быть модернизирована с учетом полученного Россией богатого опыта реальных боевых действий в ходе СВО", - заявил секретарь СБ РФ.

По его словам, советское и российское вооружение иракцам хорошо знакомо.

"За прошедшие годы оружие и военная техника российского производства хорошо зарекомендовали себя в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что "произведенная российской стороной продукция военного назначения показала свою эффективность даже в сложных климатических и географических условиях Ирака".

Шойгу также сообщил, что по линии оборонных и правоохранительных органов, а также спецслужб России и Ирака налажены регулярные контакты по широкому кругу вопросов.

"В первую очередь, речь идет о координации подходов и обмене опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Данное сотрудничество весьма актуально и своевременно в контексте тенденции "исхода" иностранных террористов-боевиков с Ближнего Востока, в том числе в соседние с Россией государства", - сказал он.

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 05:00 по московскому времени на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru).