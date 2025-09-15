Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% бюллетеней на досрочных выборах губернатора Оренбургской области победу одержал врио губернатора региона Евгений Солнцев ("Единая Россия") с 83,85% голосов, следует из видеотрансляции ЦИК России.

Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов избирателей.

Так, на втором месте - главный инженер ООО "Регион Безопасность" Денис Батурин (КПРФ) с 5,93% голосов, на третьем - кандидат от "Коммунистов России" пенсионер Рамиль Гафаров (3,29% голосов), на четвертом - Оксана Набатчикова (советник председателя партии "Справедливая Россия - За правду") с 2,99% голосов. На пятом месте - кандидат от "Новых людей" директор АНО "Федерация мудрых родителей" Карина Салихова с 2,41% голосов.

В телеграм-канале регионального Избиркома сообщается, что явка на выборах составляла 49,37%, проголосовали 743 тыс. 978 избирателя. Недействительными признаны 1,5% бюллетеней.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт, в 2010 году - аспирантуру Московского государственного строительного университета. Проходил обучение в Высшей школе государственного управления ("Школе губернаторов").

С 2004 года занимал руководящие должности в структурах, связанных со строительством и реконструкцией железных дорог. В 2016 году был назначен начальником дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО "РЖД"). Работал помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 2022 году стал заместителем, а затем первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики, курировал вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. С 2023 по 2025 год - председатель правительства ДНР.

В марте текущего года Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области. Возглавлявший до него Оренбуржье Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области.