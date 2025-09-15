Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (выдвинут "Единой Россией") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно информации Центризбиркома, на втором месте - Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,09% голосов, на третьем - Алексей Томанов (ЛДПР) с 4,07% голосов. На четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Геннадий Баев с 2,60% голосов.

По данным на 18:00 14 сентября, явка в Курской области составила 52,18% избирателей.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней - с 12 по 14 сентября.

На пост главы региона претендовали четыре кандидата. От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" баллотировался действующий депутат Курской областной думы Баев. КПРФ выдвинула Бобовникова, являющегося также депутатом регионального парламента. Еще один кандидат - представитель ЛДПР, депутат Курской облдумы Томанов. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия".

Хинштейн, возглавлявший комитет Госдумы по информационной политике, 5 декабря 2024 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области.