Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области с 73,84%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") одерживает победу на выборах главы региона, набрав 73,84% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 9,93% голосов, Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - по 5,45%, Елена Семилетова ("Новые люди") - 4,03%.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Максима Егорова с поста главы Тамбовской области и назначил врио главы региона Евгения Первышова - участника первого потока образовательной программы "Время героев".

Первышов с 2016 по 2021 годы возглавлял Краснодар. В сентябре 2021 года стал депутатом Госдумы VIII созыва. Участвовал в СВО. Кавалер ордена Мужества.

Евгений Первышов Тамбовская область
