В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

Фото: Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали 36-процентный рост количества погибших в дорожных авариях несовершеннолетних водителей мопедов с начала 2025 года.

"Число ДТП с детьми на мопедах выросло на 3,7%, на мототранспорте - на 11,6%. Количество погибших в таких авариях увеличилось на 36% и 25% соответственно", - сообщили журналистам в пресс-центре министерства, ссылаясь на статистику аварийности за восемь месяцев 2025 года.

Кроме того, за указанный период, "несмотря на снижение на 5,7% числа погибших в авариях детей, отмечен рост количества таких автоаварий и числа раненых в них несовершеннолетних практически на 1%".

Также с начала года на 7,8% увеличилось число раненых в темное время суток детей-пешеходов, причем большинство из них не имели на одежде световозвращающих элементов, отметили в МВД.

С 15 по 21 сентября проходит Всероссийская неделя безопасности детей на дорогах.