Арестован бывший замначальника тыла главкомата ВВ МВД Панов

Ему вменили получение многомиллионной взятки в 2012-2014 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ранее судимый за должностные преступления бывший замначальника тыла главкомата внутренних войск МВД генерал-лейтенант Владимир Панов арестован по обвинению в получении многомиллионной взятки более 10 лет назад, сообщили в СКР.

"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России - заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК).

"Следствием установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО "СК Ремстройторг" заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012-2014 годах "Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственного контракта". Однако "условия контракта выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб".

При обысках дома у Панова было изъято более 21 млн рублей, "а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи.

Панов арестован.

В феврале 2020 года в СКР сообщали, что Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал Панова виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при строительстве и вводе в эксплуатацию двух общежитий в Грозном. Тогда онбыл оштрафован на 400 тысяч рублей и лишен права занимать определенные должности представителя власти сроком на 1,5 года.

"Суд также удовлетворил гражданский иск представителя Федеральной службы войск национальной гвардии РФ о взыскании с осужденного 55 млн рублей", - сообщали в СКР.

МВД СКР Кемеровская область Владимир Панов Грозный Ремстройторг
