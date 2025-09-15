По делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны двое

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус" задержали после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где погибли три человека, сообщает управление СКР по республике.

Установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировалось ООО "МКД Эльбрус", подчеркивается в сообщении.

Следователи опечатали технические помещения станций канатной дороги и запретили ее использованию на всем протяжении трассы.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия погибли три человека.

По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).