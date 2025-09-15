Поиск

По делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны двое

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус" задержали после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где погибли три человека, сообщает управление СКР по республике.

Установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировалось ООО "МКД Эльбрус", подчеркивается в сообщении.

Следователи опечатали технические помещения станций канатной дороги и запретили ее использованию на всем протяжении трассы.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия погибли три человека.

По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).

КБР Эльбрус СКР Кабардино-Балкария Казбек Коков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Арестован бывший замначальника тыла главкомата ВВ МВД Панов

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });