Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Фото: ГУ МЧС России по КБР/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тело третьего погибшего обнаружили после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает следственное управление Следственного комитета России по республике в пятницу.

"Следователями и криминалистами следственного управления в ходе осмотра места происшествия по уголовному делу об аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус при участии сотрудников спасотряда обнаружено тело третьего погибшего гражданина, его личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным регионального Минздрава, пострадавших после ЧП на Эльбрусе нет.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).