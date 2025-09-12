Спасатели эвакуировали 35 человек после ЧП на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Около четырех десятков человек находились на однокресельной канатной дороге на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии во время инцидента с тросом подъемника, в результате которого погибли два человека, сообщает МЧС России в пятницу.

"На канатной дороге находились 37 человек. Спасатели МЧС России эвакуировали 35 человек", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов канатной-кресельной дороги завершены, уточнили в МЧС.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус. Погибли два человека. По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц).