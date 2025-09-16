Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическом узлу ВСУ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нанесены удары по базе горючего и логистическому узлу на Украине, где шло распределение западных образцов вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности",- заявили в военном ведомстве во вторник.

По данным Минобороны РФ, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
