Поиск

Продажи новостроек в мегаполисах РФ выросли почти на 7% за август

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новостроек в российских городах-миллионниках в минувшем августе выросли почти на 7% по сравнению с июлем, выяснили эксперты bnMAP.pro.

"Всего в августе зафиксировано 22,3 тыс. лотов в сделках в 16 мегаполисах, это на 6,8% больше, чем в июле. При этом средняя стоимость лота в сделках снизилась на 5,9%. Суммарная площадь реализованных новостроек перевалила за 1 млн кв.м", - говорится в исследовании.

Эксперты проанализировали сделки в 15 городах-миллионниках и Тюмени с квартирами и апартаментами всех классов, от юрлица к физлицу, без учета опта, взяв данные по дате регистрации материнской сделки.

В тройке лидеров по общему количеству лотов в сделках оказались Москва (6,63 тыс. лотов, -3,6% к июлю), Санкт-Петербург (3,05 тыс., +11,4% к июлю) и Краснодар (2,06 тыс., +9,6% к июлю). Минимальный показатель отмечен в Омске (0,16 тыс.).

Средняя цена "квадрата" по исследованным городам в августе составила 188,2 тыс. рублей (+2,3% к июлю), а стоимость лота - 8 млн рублей (-5,9% к июлю).

"Максимальная средняя стоимость лота в сделках в августе зафиксирована в Москве - 22,1 млн рублей, на втором месте - Казань с показателем 11,1 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург - 10,8 млн рублей. Самые доступные новостройки отмечены в Волгограде (средний показатель 5,7 млн рублей) и Воронеже (6,3 млн рублей)", - также посчитали в bnMAP.pro.

Москва Санкт-Петербург Краснодар Волгоград Воронеж Казань Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Уголовное дело Юрия Дудя о неисполнении обязанностей иноагента направлено в суд

ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в совершении диверсии на Транссибе

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7170 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });