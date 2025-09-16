Продажи новостроек в мегаполисах РФ выросли почти на 7% за август

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новостроек в российских городах-миллионниках в минувшем августе выросли почти на 7% по сравнению с июлем, выяснили эксперты bnMAP.pro.

"Всего в августе зафиксировано 22,3 тыс. лотов в сделках в 16 мегаполисах, это на 6,8% больше, чем в июле. При этом средняя стоимость лота в сделках снизилась на 5,9%. Суммарная площадь реализованных новостроек перевалила за 1 млн кв.м", - говорится в исследовании.

Эксперты проанализировали сделки в 15 городах-миллионниках и Тюмени с квартирами и апартаментами всех классов, от юрлица к физлицу, без учета опта, взяв данные по дате регистрации материнской сделки.

В тройке лидеров по общему количеству лотов в сделках оказались Москва (6,63 тыс. лотов, -3,6% к июлю), Санкт-Петербург (3,05 тыс., +11,4% к июлю) и Краснодар (2,06 тыс., +9,6% к июлю). Минимальный показатель отмечен в Омске (0,16 тыс.).

Средняя цена "квадрата" по исследованным городам в августе составила 188,2 тыс. рублей (+2,3% к июлю), а стоимость лота - 8 млн рублей (-5,9% к июлю).

"Максимальная средняя стоимость лота в сделках в августе зафиксирована в Москве - 22,1 млн рублей, на втором месте - Казань с показателем 11,1 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург - 10,8 млн рублей. Самые доступные новостройки отмечены в Волгограде (средний показатель 5,7 млн рублей) и Воронеже (6,3 млн рублей)", - также посчитали в bnMAP.pro.