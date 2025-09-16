Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области во вторник в полном объёме удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц.

Как сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, "гражданский иск первого заместителя Генерального прокурора РФ к Трахову и другим ответчикам об обращении в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции удовлетворен судом в полном объёме. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о намерении Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ имущества экс-председателя ВС Адыгеи, его близких родственников и доверенных лиц. Изначально иск был подан в Октябрьский суд Краснодара, предварительное заседание назначили на 12 августа, дело планировалось рассматривать в закрытом режиме. Однако до начала рассмотрения дело передали в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре для решения вопроса о передаче по подсудности, заседание состоялось 13 августа.

Согласно картотеке Четвертого кассационного суда, ответчиками по делу выступают Аслан, Рустем, Зарема и Светлана Траховы, Сусана, Каплан, Султан и Тимур Коблевы, а также Мария Ульянова. Информация еще об одном ответчике была скрыта.

По ходатайству Генпрокуратуры кассационный суд рассмотрел вопрос об изменении территориальной подсудности дела для "объективности судебного разбирательства и предотвращения вмешательства заинтересованных лиц в процесс".

"В своем ходатайстве прокуратура отметила, что имеющиеся у бывшего председателя авторитет и связи в судебной системе и органах власти в Республике Адыгее и Краснодарском крае, равно как и связи его сына (Рустема Трахова - ИФ), ранее занимавшего должность председателя Прикубанского районного суда Краснодара, а в настоящее время являющегося действующим судьей в том же суде, ставят под сомнение объективность и непредвзятость рассмотрения дела судами на данных территориях", - говорилось в пресс-релизе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Дело передали в Волжский городской суд Волгоградской области, его рассматривали в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры РФ, взыскиваемое имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По заявлению прокуратуры, многочисленное имущество, приобретенное членами семьи и доверенными лицами экс-председателя за период осуществления им полномочий председателя суда в виде объектов недвижимости, оценивается значительно дороже официально заявленных доходов и фактически принадлежит ему.

Трахов занимал должность председателя Верховного суда Адыгеи с 1998 по 2019 год. Сейчас он является председателем Совета ветеранов судебной системы республики, входит в состав Совета судей региона.