Египет предложил расширить направления российского туризма

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Египет обсуждают открытие новых направлений для поездок российских туристов в арабскую республику, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, этот вопрос поднимался во время визита российской делегации в Каир на этой неделе.

Оверчук отметил, что 15% доходов туристического отрасли Египта - это доходы, формируемые за счет российских туристов. "Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России", - сказал он.

"Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе, плюс есть определенные требования по безопасности, которые мы предъявляем, египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", - добавил Оверчук.