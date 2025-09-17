Путин в сжатые сроки внесет кандидатуру Краснова на должность председателя ВС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатура Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ будет внесена в Совет Федерации президентом РФ в самые сжатые сроки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, когда планируется внести кандидатуру Краснова в Совет Федерации для назначения его главой Верховного суда РФ, Песков ответил: "В самые сжатые сроки".

Ранее в среду сообщалось, что президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда РФ.