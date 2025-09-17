Поиск

Путин в сжатые сроки внесет кандидатуру Краснова на должность председателя ВС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатура Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ будет внесена в Совет Федерации президентом РФ в самые сжатые сроки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, когда планируется внести кандидатуру Краснова в Совет Федерации для назначения его главой Верховного суда РФ, Песков ответил: "В самые сжатые сроки".

Ранее в среду сообщалось, что президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда РФ.

Владимир Путин Дмитрий Песков Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя ВС РФ

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });