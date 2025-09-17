Поиск

В Кремле пока нет понимания возможных сроков контактов лидеров РФ и США

Контакты продолжаются по разным каналам, в том числе по дипломатическим и по каналам представителей глав государств

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В настоящий момент нет понимания относительно возможных сроков проведения телефонного разговора или следующей личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреТрамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризисаТрамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризисаЧитать подробнее

"В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет. Но контакты действительно по разным каналам продолжаются, и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях", - сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что диалог продолжается, но "пока каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет".

"Но еще раз повторяю, имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, идут ли контакты с США по каналам президентских администраций и обсуждаются ли возможности телефонного разговора или встречи на высшем уровне.

Ранее Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся "относительно скоро". Кроме того, он говорил, что в ближайшее время намерен поговорить с российским президентом по телефону.

Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя ВС РФ

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });