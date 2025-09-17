В Кремле пока нет понимания возможных сроков контактов лидеров РФ и США

Контакты продолжаются по разным каналам, в том числе по дипломатическим и по каналам представителей глав государств

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В настоящий момент нет понимания относительно возможных сроков проведения телефонного разговора или следующей личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет. Но контакты действительно по разным каналам продолжаются, и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях", - сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что диалог продолжается, но "пока каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет".

"Но еще раз повторяю, имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, идут ли контакты с США по каналам президентских администраций и обсуждаются ли возможности телефонного разговора или встречи на высшем уровне.

Ранее Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся "относительно скоро". Кроме того, он говорил, что в ближайшее время намерен поговорить с российским президентом по телефону.