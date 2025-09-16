Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может добиться урегулирования украинского кризиса лишь посредством соглашения сторон.

"Ему придется заключить соглашение. Зеленскому надо пойти на соглашение", - сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться в Великобританию.

Говоря об украинском урегулировании, Трамп вновь подчеркнул, что обе стороны должны будут сделать усилие. "Танго танцуют вдвоем", - сказал он.

По мнению президента США, в случае организации встречи лидеров РФ и Украины ему, видимо, тоже нужно будет принять в ней участие "Похоже, мне нужно будет находиться в одном помещении с ними. Там есть много взаимной ненависти", - отметил Трамп.

Кроме того, он вновь затронул тему с закупками европейскими странами российской нефти.

"А Европе нужно прекратить покупать нефть у России", - подчеркнул Трамп.

В субботу Трамп заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.