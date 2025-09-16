Поиск

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может добиться урегулирования украинского кризиса лишь посредством соглашения сторон.

"Ему придется заключить соглашение. Зеленскому надо пойти на соглашение", - сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться в Великобританию.

Говоря об украинском урегулировании, Трамп вновь подчеркнул, что обе стороны должны будут сделать усилие. "Танго танцуют вдвоем", - сказал он.

По мнению президента США, в случае организации встречи лидеров РФ и Украины ему, видимо, тоже нужно будет принять в ней участие "Похоже, мне нужно будет находиться в одном помещении с ними. Там есть много взаимной ненависти", - отметил Трамп.

Кроме того, он вновь затронул тему с закупками европейскими странами российской нефти.

"А Европе нужно прекратить покупать нефть у России", - подчеркнул Трамп.

В субботу Трамп заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

США РФ Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });