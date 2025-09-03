Трамп заявил, что у него нет посланий для Путина, так как он знает позицию США по Украине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин знаком с его позицией по украинскому урегулированию, и не пожелал добавить что-либо к этому.

"Мне нечего сообщить президенту Путину, он знает, чего я придерживаюсь. Он так или иначе примет свое решение", - сказал Трамп в Овальном кабинете в среду.

"Каким бы ни было это решение, я буду либо доволен им, либо нет. Мы увидим", - добавил он.