Трамп заявил, что Путин и Зеленский не могут говорить без участия США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пройдут "относительно скоро" с американским участием.

"Неважно, называете ли вы это саммитом или просто встречей, но мне, вероятно, придется признать, что они (Путин и Зеленский - ИФ) ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Президент США добавил, что трехсторонняя встреча может пройти сравнительно скоро.

"Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - отметил он.

