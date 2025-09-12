Трамп не знает, готова ли Россия к урегулированию украинского кризиса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что не может сказать, готова ли теперь Россия к урегулированию кризиса на Украине.

"Сейчас президент Украины Владимир Зеленский хочет этого, а президент России Владимир Путин - неясно, хочет ли", - сказал Трамп, уточнив, что ранее ситуация была противоположной.

Он также сказал, что его терпение по отношению к России в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро".