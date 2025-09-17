Пятьдесят студентов из 18 педвузов получат первые именные стипендии Минпросвещения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Победителями конкурсного отбора на получение стипендий имени выдающихся отечественных педагогов и деятелей науки стали 50 студентов педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения России, они будут получать по 15 тыс. рублей ежемесячно.

Соответствующий документ опубликован на сайте Минпросвещения России.

"Согласно приказу № 664, стипендии имени А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского и Н. М. Карамзина назначены по пяти номинациям. Они будут выплачиваться с 1 сентября 2025 года сроком на один год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в среду.

Программу именных стипендий для студентов педагогических вузов Минпросвещения РФ запустило в 2025 году, она направлена на поддержку талантливой молодежи, мотивацию будущих педагогов и повышение престижа профессии учителя. Конкурсный отбор на получение именных стипендий прошел с 2 по 30 июня, напомнили в министерстве.

Победители конкурсного отбора выбраны из числа учащихся педвузов, подведомственных Минпросвещения России, которые продемонстрировали выдающиеся успехи в учебе, научной деятельности и общественной жизни. Студенты будут получать выплаты в размере 15 тыс. рублей ежемесячно. Для выплат каждой из пяти стипендий конкурсная комиссия выбрала по десять студентов.