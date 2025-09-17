ГКЗ считает, что компании ТЭК должны расширять применение физико-химических методов повышения нефтеотдачи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании уделяют недостаточно внимания физико-химическим методам повышения нефтеотдачи, сообщил генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) Игорь Шпуров в ходе Промышленно-энергетического форума TNF 2025 в Тюмени в среду.

По его словам, доля добычи с применением этого способа повышения нефтеотдачи составляет в настоящее время 10%.

"На стадии, когда у нас сегодня большинство крупных месторождений имеют больше 70% выработки, больше 90% обводненности, я полагаю, что эта величина (добыча с применением физико-химических методов) должна быть процентов 30-40 как минимум. Это та задача, которая позволит обеспечить стабилизацию", - сказал Шпуров.

При этом Шпуров сообщил, что на долю добычи нефти с применением традиционных технологий в настоящее время приходится только 30%. Основную же часть нефти добывают новыми методами. "С 2008 года по 2023-2024 годы доля базовой добычи в общей добыче РФ сократилась с 65% до 30%, то есть более чем вдвое. Что это означает? То, что если бы мы не применяли технологии повышения нефтеотдачи, то мы сегодня имели бы добычу, наверное, только 30% от того, что сегодня имеем в стране", - считает он.

Таким образом, по его словам, применение новых технологий позволило стабилизировать добычу нефти в стране. "Почему это произошло? По очень простой причине - примерно с 2012 года были введены специальные системы стимулов по применению новых технологий для освоения ТРИЗов (трудноизвлекаемых запасов - ИФ)", - пояснил он.