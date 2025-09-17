Поиск

ГКЗ считает, что компании ТЭК должны расширять применение физико-химических методов повышения нефтеотдачи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании уделяют недостаточно внимания физико-химическим методам повышения нефтеотдачи, сообщил генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) Игорь Шпуров в ходе Промышленно-энергетического форума TNF 2025 в Тюмени в среду.

По его словам, доля добычи с применением этого способа повышения нефтеотдачи составляет в настоящее время 10%.

"На стадии, когда у нас сегодня большинство крупных месторождений имеют больше 70% выработки, больше 90% обводненности, я полагаю, что эта величина (добыча с применением физико-химических методов) должна быть процентов 30-40 как минимум. Это та задача, которая позволит обеспечить стабилизацию", - сказал Шпуров.

При этом Шпуров сообщил, что на долю добычи нефти с применением традиционных технологий в настоящее время приходится только 30%. Основную же часть нефти добывают новыми методами. "С 2008 года по 2023-2024 годы доля базовой добычи в общей добыче РФ сократилась с 65% до 30%, то есть более чем вдвое. Что это означает? То, что если бы мы не применяли технологии повышения нефтеотдачи, то мы сегодня имели бы добычу, наверное, только 30% от того, что сегодня имеем в стране", - считает он.

Таким образом, по его словам, применение новых технологий позволило стабилизировать добычу нефти в стране. "Почему это произошло? По очень простой причине - примерно с 2012 года были введены специальные системы стимулов по применению новых технологий для освоения ТРИЗов (трудноизвлекаемых запасов - ИФ)", - пояснил он.

ГКЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя ВС РФ

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });