Суд по иску прокурора запретил сайт с предложениями о продаже жирафов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тверская межрайонная прокуратура выявила сайт, на котором содержится информация о продаже жирафов.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в суд было направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению. Иск прокурора удовлетворен.

В прокуратуре Москвы добавили, что, согласно законодательству, содержание таких животных в домашних условиях или для частных целей запрещено, а за нарушение общих требований к содержанию животных предусмотрена ответственность.