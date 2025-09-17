Поиск

Суд по иску прокурора запретил сайт с предложениями о продаже жирафов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тверская межрайонная прокуратура выявила сайт, на котором содержится информация о продаже жирафов.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в суд было направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению. Иск прокурора удовлетворен.

В прокуратуре Москвы добавили, что, согласно законодательству, содержание таких животных в домашних условиях или для частных целей запрещено, а за нарушение общих требований к содержанию животных предусмотрена ответственность.

Тверская межрайонная прокуратура Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Мессенджер Мах с 26 сентября запустит функцию подписания документов через "Госключ"

Путин поручил чиновникам провести подготовку к "прямой линии"

Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Чичваркина за фейки о российской армии

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });