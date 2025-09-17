Поиск

Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии, господином Моди. Я позволил себе от вас, от всех поздравить нашего друга премьер-министра Индии с его 75-летием и от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания всему российскому руководству", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что еще с советских времен, а также и в новой России отношения между Индией и РФ носят исключительно доверительный и дружеский характер, "и безусловно, надпартийные".

"Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии, мы это видим. Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику, и что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики", - сказал Путин.

Он заметил, что Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира.

