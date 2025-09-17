Рост цен на помидоры в РФ на минувшей неделе ускорился до 6,4%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на помидоры в РФ за неделю с 9 по 15 сентября повысились на 6,4%, на бананы - на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей рост цен существенно ускорился. Со 2 по 8 сентября помидоры подорожали на 2,8%, бананы - на 0,2%.

В то же время огурцы, цены на которые в первую неделю сентября повысились на 0,4%, с 9 по 15 сентября подешевели на 0,8%.

Росстат также сообщил, что цены на морковь снизились на 2,9% (на 4,7% неделей ранее), свеклу - на 2,8% (на 5,3%), яблоки - на 2,4% (на 2,9%), лук - на 2,3% (на 3,7%), капусту - на 2,2% (на 4,2%), картофель - на 1,5% (на 4,8%).

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию на минувшей неделе замедлилось до 0,6% против 2% неделей ранее.

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - они подорожали на 14%. Цены на морковь выросли на 0,6%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 14,5%, лук - на 13,8%, картофель - на 21,5%, капуста - на 29%, помидоры - на 40,8%, бананы - на 15%

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.