В России в сентябре картофель подешевел на 15,2%, морковь - на 16,6%

Помидоры подорожали на 22,7%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре картофель подешевел к августу на 15,2%, морковь - на 16,6%, сообщил Росстат.

Двузначные темпы снижения цен отмечены на лук (-14,8%), капусту (-12,8%), свеклу (-12,3%), яблоки (-12%). Цены на виноград снизились на 9,9%.

Подорожали на 22,7%, сладкий перец - на 7,5%, апельсины - на 4,9%, бананы - на 3,5%, чеснок - на 1,7%.

В целом цены на фрукты и овощи в сентябре в среднем снизились на 3,5%.

