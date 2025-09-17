Режим ЧС введен на месте пожара в Каменске-Шахтинском, где сгорели дома

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС введен в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на пострадавшей от пожара территории, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Серьезный пожар разгорелся около полудня. К сожалению, огонь не пощадил жилые дома, пострадали 13 домовладений, из них шесть жилых, причем четыре дома сгорели дотла. Муниципалитет ввел режим ЧС на пострадавшей территории. Это позволит оперативно организовать выплаты и поддержку тем, кто остался без крова", - написал Слюсарь.

Он отмечает, что причины пожара выяснят правоохранительные органы. В том числе, проверят версию о неосторожном обращении с огнем.

В городе Каменске-Шахтинском произошло возгорание сухой растительности, огонь перешел на частные жилые дома и хозпостройки. Огнем было уничтожено пять частных домов и семь хозпостроек. На базе одной из школ развернут пункт временного размещения. Пожар удалось локализовать в 15:05 по московскому времени на площади 1,2 тыс кв.м. Полная ликвидация объявлена в 19:00 по Москве.