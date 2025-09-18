Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, погиб мирный житель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб и еще один был ранен в результате атаки украинского БПЛА в Шебекине Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. (...) Погиб мирный житель", - написал Гладков.

Он также добавил, что пострадавшего "с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ".