В Забайкалье нашли всех погибших при крушении вездехода

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В озере Амудиса в Забайкальском крае водолазы нашли тела еще двух человек после того, как там 15 сентября затонул вездеход с группой геологов, сообщил региональный главк МЧС.

Тела из затопленного вездехода извлекла сводная группа спасателей МЧС и ГУ "Забайкалпожспас".

Теперь тяжелая техника поднимет вездеход на берег.

Девять человек, в том числе геологи, выехали на вездеходе из поселка Чина 15 сентября. Вездеход затонул в озере в 15 километров от Чины. Четыре человека смогли выбраться на берег, однако из-за отсутствия связи в районе происшествия они смогли сообщить о случившемся только во вторник, когда добрались до места базирования. 17 сентября из озера подняли тела троих погибших.

По факту аварии возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).