Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, на курс влияет и внешняя конъюнктура, но и наша денежно-кредитная политика. Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько слаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким", - сообщила Набиуллина на Московском финансовом форуме в четверг.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
