Глава Минстроя допустил возвращение в ЖКХ элементов госуправления

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госуправление может вернуться в систему жилищно-коммунального хозяйства, заявил на Всероссийском форуме развития ЖКХ глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Мы говорим о том, что в ЖКХ должен быть эффективный собственник, эффективный ресурс снабжения. (...) Но любой результат начинается с первого шага. Значит, этот шаг нужно делать, соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе и вопросы госплана", - сказал министр.

По его словам, сейчас Минстрой меняет подходы к концессиям в сторону перекрестной работы компаний с объектами.

"Концессионер, который приходит только на столичный водоканал, министерство поддерживать не будет. Регион должен создать, либо вернуться к советской системе, когда были областные водоканалы, и внутренняя "перекрестка" будет происходить", - пояснил министр.

По его мнению, такой подход даст отрасли "квалифицированные кадры, квалифицированное управление, понимание полностью всей системы водоснабжения, водоотведения".

"Поэтому мы в наших рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем. А это именно госуправление", - подчеркнул он.

По словам Файзуллина, в крупных городах работа с частными управляющими организациями и постепенный, поэтапный переход на госуправление являются вынужденными.

