Минобороны заявило об улучшении позиций группировок "Центр", "Запад" и "Южная"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Запад" и "Южная" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, потери украинских сил на этом участке составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Согласно сообщению Минобороны, за сутки подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины подразделения группировки "Восток".

