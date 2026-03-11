В Брянске после ракетного удара повреждены фасады 20 многоквартирных домов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Брянске после ракетного удара повреждены фасады и остекление 20 многоквартирных домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, информируя о работах по устранению последствий обстрела.

"Сейчас первоочередная задача - временно закрыть тепловой контур в тех домах, где ударной волной выбило стекла. По предварительным оценкам, пострадали фасады и остекление 20 многоквартирных домов. Ведется обследование пострадавших квартир, на текущий момент их более 150, но, предположительно, будет около 200. Повреждены 33 коммерческих объекта, больше 20 автомобилей", - рассказал он.

По его словам, работники управляющих компаний приступили к вывозу мусора, остеклению и установке пленки на окнах.

"В работу оперативно включились 17 строительных организаций Брянской области, которые проводят закрытие теплового контура. Все работы выполняются организациями безвозмездно", - отметил Богомаз.

В устранении последствий обстрела участвуют более 300 человек.

По последним данным, в результате удара по Брянску ракетами Storm Shadow погибли семь человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву. 11 марта объявлено в регионе днем траура.