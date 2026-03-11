Поиск

Что произошло за день: среда, 11 марта

Жертвы ракетного удара по Брянску, комментарий Кремля об ограничениях связи, иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital и изъятии имущества Александра Галицкого

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до семи человек, пострадали более 40. Девять пациентов доставили в медучреждения Москвы.

- Ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуется для безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства имущество Александра Галицкого - управляющего партнера фонда Almaz Capital - более чем на 8 млрд рублей. Такая просьба направлена в рамках иска о запрете и признании фонда экстремистским объединением.

- "Газпром" сообщил о регулярных воздушных атаках на инфраструктуру "Голубого потока" и "Турецкого потока". В свою очередь Минобороны РФ сообщило о попытках Украины атаковать объекты в Краснодарском крае в ночь на среду.

- Страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

- Госдума приняла закон об ограничении выдворения из РФ для иностранцев и лиц без гражданства, служивших в ВС России.

- В Ормузском проливе в среду под обстрел попали три судна. Они не сильно пострадали, никто из экипажа не получил ранений. Однако на сухогрузе у берегов Омана произошел пожар.

- Российские лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян выиграли гонки на 10 км с раздельного старта на зимних Паралимпийских играх в Италии. Всего в активе команды четыре золотые и две бронзовые медали.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 11 марта

Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

 Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

Генпрокуратура просит изъять у Александра Галицкого имущество и деньги более чем на 8 млрд руб.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности

 Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности

В Брянске после ракетного удара повреждены фасады 20 многоквартирных домов

Сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей

В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

 В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

В России в феврале выпуск готового проката сократился на 7,7% г/г

Запуск "российской полки" в ритейле отложили на год, до марта 2027 года

Военные заявили о попытке Украины атаковать компрессорные станции Турецкого и Голубого потоков
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 629 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });