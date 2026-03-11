Что произошло за день: среда, 11 марта

Жертвы ракетного удара по Брянску, комментарий Кремля об ограничениях связи, иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital и изъятии имущества Александра Галицкого

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до семи человек, пострадали более 40. Девять пациентов доставили в медучреждения Москвы.

- Ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуется для безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства имущество Александра Галицкого - управляющего партнера фонда Almaz Capital - более чем на 8 млрд рублей. Такая просьба направлена в рамках иска о запрете и признании фонда экстремистским объединением.

- "Газпром" сообщил о регулярных воздушных атаках на инфраструктуру "Голубого потока" и "Турецкого потока". В свою очередь Минобороны РФ сообщило о попытках Украины атаковать объекты в Краснодарском крае в ночь на среду.

- Страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

- Госдума приняла закон об ограничении выдворения из РФ для иностранцев и лиц без гражданства, служивших в ВС России.

- В Ормузском проливе в среду под обстрел попали три судна. Они не сильно пострадали, никто из экипажа не получил ранений. Однако на сухогрузе у берегов Омана произошел пожар.

- Российские лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян выиграли гонки на 10 км с раздельного старта на зимних Паралимпийских играх в Италии. Всего в активе команды четыре золотые и две бронзовые медали.