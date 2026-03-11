Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности

Его место занял руководитель службы в ЛНР Джалюков

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов, работавший в ведомстве с момента его основания, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 11 марта.

Цыганов курировал в ФАС управления международного экономического сотрудничества и контроля иностранных инвестиций.

Одновременно Мишустин назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской народной республике.

Цыганов, которому в этом году исполнилось 64 года, работал в антимонопольной сфере с 1990 года: занимал должности статс-секретаря - заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ (ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После создания в 2004 году Федеральной антимонопольной службы был бессменным замруководителя, курировал тематику иностранных инвестиций и был одним из основных разработчиков законодательства в этой сфере.

Джалюков работает в структуре ФАС с 2015 года, когда пришел на позицию специалиста в УФАС по Москве. Там он проработал до 2022 года и ушел с должности замначальника отдела на позицию главы отдела по борьбе с картелями в УФАС по Московской области. В августе 2022 года Джалюков был назначен руководителем Луганского УФАС.