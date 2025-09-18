Под Белгородом в результате ударе БПЛА по предприятию пострадала женщина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Село Никольское Белгородского района подверглось атаке БПЛА, есть пострадавшая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Беспилотник ВСУ ударил по административному зданию предприятия. Пострадала мирная жительница. Проходившая рядом женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 Белгорода. Лечение пострадавшая продолжит в стационаре", - написал он.

В результате взрыва дрона повреждены остекление и фасад здания. Осколками посекло два легковых автомобиля.